Jorge Sánchez: «Muito contente pela estreia e vitória»

Jorge Sánchez não escondeu a felicidade por ter assinalado a estreia no campeonato pelo FC Porto com uma vitória (1-0) diante do Portimonense. "Estou muito feliz pela minha estreia com esta camisola. Estava pronto para entrar em qualquer momento que o treinador me chamasse. Lamentavelmente, a expulsão obrigou-nos a mudar quase toda a linha defensiva, mas o que queremos é jogar, independentemente da posição. Tens de estar preparado para fazer o melhor possível. Contente pela estreia e com a vitória, que foi difícil, mas conquistamos os três pontos", disse o lateral-direito mexicano, ao Porto Canal, ele que já havia entrado na vitória frente ao Shakhtar Donestk, na estreia na Liga dos Campeões.Quanto à falta de golos da equipa, Jorge Sánchez diz que não há motivos para alarme. "Falta de golos? Temos de continuar a trabalhar. Nós damos tudo para que as coisas nos saiam melhor e o importante é que hoje se ganhou. Teremos dias para trabalhar o que treinador entende. Teremos de continuar focados, porque vem aí uma sequência importante de jogos. Não serão duas de descanso, mas sim de muito trabalho."