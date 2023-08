Jorge Sánchez para fechar antes de Francisco Conceição

O FC Porto pode 'pescar' no Ajax dois reforços para 2023/24, juntando-se Francisco Conceição a Jorge Sánchez, lateral-direito mexicano que vai trocar Amesterdão pela Invicta por empréstimo, com os dragões a salvaguardarem uma opção de compra no valor de 4 milhões de euros. Aliás, as conversas entre os clubes começaram relativamente a Sánchez e só vão avançar para Francisco Conceição assim que o dossiê do mexicano fique encerrado, o que deverá acontecer em breve.