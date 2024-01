José Fernando Rio admite 'grande probabilidade' de ir a votos apesar de 'pontos em comum' com AVB

José Fernando Rio pode em breve tornar-se novamente candidato às eleições para a presidência do FC Porto, depois de em 2020 ter sido o segundo mais votado apenas atrás de Pinto da Costa. Em declarações à TSF, o jurista assumiu mesmo que há grandes hipóteses de avançar novamente a votos."Há quatro anos fui o primeiro a anunciar a minha candidatura e desta vez não me importo de ser de ser o último. Ainda tenho muito tempo, há quatro anos apresentei a candidatura a 1 de março e ainda estamos a meio a meio de janeiro, portanto, ainda há bastante tempo para anunciar essa essa decisão", referiu, completando: "Tudo aquilo que me fez avançar há quatro anos mantém-se ou ainda se se agravou durante estes anos todos. O que me leva a candidatar é atual, o meu programa é atual, portanto obviamente que é uma grande probabilidade de novamente avançar para a candidatura à presidência do clube."José Fernando Rio abordou ainda a recente apresentação da candidatura de André Villas-Boas, com quem admite ter "muitos pontos em comum". "Por piada quase posso dizer que sou o pai da candidatura do André Villas-Boas porque, por um lado, sinto que que abri esse caminho ao candidatar-me há quatro anos, que quebrei essa barreira psicológica de não se poder defrontar Pinto da Costa e, por outro lado, o discurso de ontem de André Villas-Boas, que foi um bom discurso, foi quase um decalcar do programa da minha candidatura", atirou o jurista, acrescentando depois que há muito defende a criação da academia e a implementação de modalidades como o futsal e o futebol feminino.