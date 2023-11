José Fernando Rio entre o "sentimento de orgulho" e a necessidade "de uma grande mudança"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por José Fernando Rio (@zerio68)

Presente na Assembleia Geral (AG) Ordinária do FC Porto, realizada no Dragão Arena na noite desta quarta-feira, José Fernando Rio usou as redes sociais para fazer um balanço da reunião magna, vincando que lhe provocou um misto de sentimentos.O candidato vencido nas eleições de 2020 para a presidência dos dragões falou do "sentimento de orgulho" que a AG lhe provocou, mas também da necessidade de "uma grande mudança" no FC Porto."Ontem vim para casa com um sentimento de orgulho! O nosso clube voltou a demonstrar a sua grandeza, a sua força e a sua enorme vitalidade. Foi uma Assembleia Geral livre, civilizada e democrática. Ontem FOMOS PORTO!", começou por escrever.E prosseguiu: "AG bem organizada e superiormente dirigida, com os sócios a voltarem a marcar presença de forma maciça. Quem quis falar, fê-lo em liberdade e todos os outros ouviram com respeito. Concordando ou não. O momento da votação foi claro e transparente."Posto isto, José Fernando Rio fez questão de anunciar o sentido do seu voto na reunião magna, até para defender a sua posição perante a situação financeira do FC Porto."Respeitando quem fez o contrário, obviamente que votei contra estas Contas. Nas últimas eleições candidatei-me porque achava que a existência do clube, tal como o conhecemos, estava ameaçada. Hoje continuo a pensar exactamente o mesmo. O FC Porto precisa de uma grande mudança! Vamos ver agora quem melhor consegue personalizar essa mudança. Viva o FC Porto!", rematou, ainda sem revelar se será ou não candidato às eleições de 2024.