José Fernando Rio foi do "orgulho" à "vergonha" na Assembleia Geral do FC Porto

Derrotado nas eleições de 2020 e putativo candidato às de 2024, José Fernando Rio recorreu às redes sociais, esta terça-feira, para partilhar com os seus seguidores os sentimentos que o invadiram na Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto iniciada, supensa e adiada na véspera. "Uma noite negra na história do FC Porto mas ao mesmo tempo de muita esperança", concluiu.Vincando que viu coisas "do melhor e do pior" na reunião magna, José Fernando Rio falou de "orgulho" e "vergonha" e não deixou de apontar o dedo ao presidente Pinto da Costa e ao presidente da Mesa da Assembleia Geral Lourenço Pinto."CAROS PORTISTASComo sabem, estive presente na Assembleia Geral de ontem.E estive presente do primeiro ao último minuto, para além de muitas horas na fila para entrar.E vi de tudo. Do melhor e do pior. O que gerou em mim sentimentos profundos e contraditórios.Por um lado, orgulho pela mobilização e adesão dos sócios e o amor que isso representa pelo FC Porto.Por outro lado, tristeza e vergonha por tudo o que se passou lá dentro:Convocatória para uma sala exígua quando se aguardava a presença de um grande e anormal número de sócios;A AG a começar com sócios ainda na rua e fora do pavilhão, ainda a registarem-se;Sócios a intimidarem, a insultarem e a agredirem outros sócios;Sócios impedidos de falarem e discutirem as propostas de alteração dos Estatutos;AG suspensa por não ser possível o debate de ideias. Não existiram condições para, em liberdade, levar essa discussão até ao fim.Nem o Presidente da Mesa nem o Presidente da Direcção souberam evitar esta situação.Foi uma noite negra na história do FC Porto mas ao mesmo tempo de muita esperança - o Clube está vivo, os sócios estão atentos e querem participar.Viva o FC Porto!"