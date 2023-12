Lendas de FC Porto e Real Madrid com duelo marcado no Santiago Bernabéu

Estava previsto para se realizar em 2020, mas a pandemia da covid-19 acabou por adiar o evento, agora marcado para o próximo dia 23 de março, pelas 11 horas de Portugal. Será nesse dia, no Santiago Bernabéu, que as lendas de FC Porto e Real Madrid se defrontam, num duelo de cariz solidário.A 11.ª edição do Corazón Classic Match foi apresentado esta quarta-feira por Florentino Pérez e Vítor Baía, na tribuna de honra do estádio merengue. O evento contou ainda com as presenças de lendas de ambos os clubes como José Martínez Pirri, presidente honorário do Real Madrid, Emilio Butragueño, Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Roberto Carlos, Bruno Alves e José Bosingwa."Há quatro anos apresentamos aqui o que seria um novo e emocionante Corazón Classic Match, o nosso grande jogo de solidariedade que estava para se realizar a cada ano de uma forma tradicional. Infelizmente, essa partida não pôde ser disputada porque a própria vida estava paralisada por uma pandemia que iria mudar tudo", começou por situar o presidente do Real Madrid.E prosseguiu: "Hoje, retomamos com emoção e com a mesma força o nosso firme compromisso de estar ao lado de quem mais precisa. Quero agradecer ao FC Porto, um dos maiores clubes do futebol europeu, por se juntar a nós e por estar nesta luta que é de todos. Demonstram, mais uma vez, o seu empenho e a grandeza de um clube, o orgulho do futebol português e do futebol europeu."Vítor Baía recebeu e retribuiu os elogios de seguida: "É uma honra para o nosso clube poder participar neste jogo entre duas instituições com uma grandeza tremenda e uma responsabilidade cultural e desportiva enorme. Um exemplo para a nossa sociedade. Os verdadeiros troféus que conquistamos são os eventos desta natureza, onde se demonstra a verdadeira dimensão do ser humano. Estamos orgulhosos de poder participar, com um clube desta grandeza, num evento tão importante."