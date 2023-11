Liga dos Campeões: Barcelona-FC Porto classificado como jogo de "alto risco"

O jogo entre Barcelona e FC Porto, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi classificado de alto risco pela comissão antiviolência espanhola.

A informação foi dada esta quinta-feira pelo ministério do interior de Espanha, considerando também de risco elevado o embate entre Villarreal e os israelitas do Maccabi Haifa, este a contar para a Liga Europa.

O jogo entre Barcelona e FC Porto está agendado para a terça-feira de 28 de novembro, enquanto o Villarreal-Maccabi Haifa disputa-se apenas a 6 de dezembro, na última jornada da segunda competição de clubes da UEFA.

Na Champions, Barcelona e FC Porto lideram o Grupo H, ambos com nove pontos, seguidos dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, com seis, e dos belgas do Antuérpia, sem qualquer ponto.

No Estádio do Dragão, na segunda jornada, o Barcelona venceu o FC Porto por 1-0, com golo de Ferran Torres, aos 45'+1.