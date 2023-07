Loum desejado por trio espanhol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Loum foi colocado na rota de Alavés, Eibar e Elche, mas o grupo de clubes interessados no médio, de 26 anos, que tem contrato com o FC Porto até 2024, não se fica por aí. Tanto na 1ª Liga portuguesa como no Championship (segundo escalão inglês) há clubes atentos ao jogador que na época passada esteve cedido ao Reading.