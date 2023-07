Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Loum pode ser trunfo inesperado para as contas da SAD do FC Porto Médio tem interessados no futebol árabe. Indicadores da chegada de uma oferta são fortes





PONTO ALTO. Senegalês foi campeão em 2019/20

• Foto: peter spark / movephoto