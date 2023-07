Luís Castro confirma interesse do Al Nassr em Otávio: «É um jogador que todos apreciamos»

Pouco antes do particular com o Alverca, Luís Castro abordou o interesse do Al Nassr em Otávio. Em declarações à Sport TV, o treinador do clube saudita disse tratar-se de um jogador que "todos apreciamos", sem garantir, ainda assim, que isso queira dizer que vai mesmo representar o emblema de Riade."Neste momento, fala-se em muitos jogadores. É normal que os melhores sejam associados às melhores equipas e às que querem ultrapassar desafios que têm pela frente, para chegarem com sucesso a cada uma das provas. É mais um de que se fala e que todos nós apreciamos enquanto jogador, mas não quer dizer que venha a vestir a camisola do Al Nassr", começou por referir o técnico português, que foi depois questionado se a contratação do jogador do FC Porto está em cima da mesa."Estão muitos, não é só o Otávio. Se tiver de falar de um, tenho de falar de todos os outros. Não o vou fazer, vou só dizer que estão muitos jogadores com possibilidades para preencherem várias posições que o Al Nassr precisa [de reforçar] neste momento", assegurou.Já depois do encontro, Luís Castro voltou a ser questionado sobre o tema e não se alongou muito, deixando apenas uma certeza: "Temos vagas para oito estrangeiros e serão ocupadas com aqueles que achamos que são os melhores jogadores para [atingir] o nosso objetivo. Vamos fazer isso com muito cuidado e atenção, escolhendo os homens certos para desempenhar o papel certo dentro da equipa."