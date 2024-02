Luís Gonçalves e o Benfica-Famalicão: «Não sei se no caso de Fábio Melo é um problema de família...»

Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, voltou à carga contra o desempenho de Fábio Melo como VAR, desta vez devido a uma prestação considerada menos positiva no jogo do Benfica frente ao Famalicão, a contar para o campeonato."O penálti não foi assinalado e o VAR também não estava lá, estava esquecido. Não sei se é um problema de família nesse caso, a verdade é que o VAR Fábio Melo, mais uma vez, tomou a decisão que tomou não sabemos porquê ou se calhar sabemos… pelo menos acredito que sim, mas a verdade é que estava 1-0, houve um penálti claríssimo, o jogador estava isolado e levou com a mão nas costas, foi empurrado, depois é que o Benfica ganhou por 3-0. Naquela altura, poderia ser 1-1, mais uma vez é uma decisão que não entendemos, são decisões fáceis, só quando estão a apitar o FC Porto é que essas decisões não aparecem da mesma forma", referiu o responsável dos dragões, apontando ainda o jogo das águias diante do Rio Ave."Há outro jogo onde isso aconteceu, o Benfica tem jogado muitas vezes contra dez, nos jogos em casa há sempre qualquer coisa que faz com que os jogadores da equipa adversária levem o segundo cartão amarelo… Aconteceu isso com o Aderlan Santos, do Rio Ave, o resultado também estava 1-1 e há um segundo amarelo. O primeiro amarelo tinha sido mal mostrado, toda a gente sabe disso. No jogo frente ao Boavista, o primeiro golo do Benfica começa numa falta do Morato que não foi assinalada. Nem o quarto árbitro, nem o árbitro assistente, ninguém viu, nem o VAR… São estas coisas que se vão acumulando e que vão fazendo esta diferença. Depois, olhamos para a classificação e dizemos ‘o FC Porto está a seis pontos de um e vai estar a sete do outro’, é inacreditável. Isto não é a verdade do campeonato, esta não pode ser a verdade do campeonato. Com todos estes casos que contei, não pode ser a verdade do campeonato, alguém tem que olhar para isto e perguntar ‘o que é que se está a passar aqui?’, questionou Luís Gonçalves, em entrevista à FC Porto TV, abordando, em seguida, os cartões amarelos a Francisco Conceição e João Neves."Os nossos jogadores estão revoltados pelo tratamento que têm. Por exemplo, os amarelos mostrados ao Francisco Conceição, que são uma coisa inacreditável, o Francisco não pode fazer nada e leva logo amarelo, depois, noutros casos, como o João Neves, que é bom jogador, que parece que tem uma proteção como há alguns anos o Pizzi tinha. Pode ter as entradas que tiver que está sempre tudo certo, é sempre o empenho, encontra-se sempre palavras para isso. Isso reflete-se no número de amarelos. O Benfica tem 39 cartões amarelos, temos 63 com o mesmo número de jornadas, é inacreditável. O que temos de diferente? Acho que é só a cor das camisolas, não faz sentido. Os critérios não estão a ser iguais. É altura de as pessoas estarem atentas, o presidente já foi falar com o Conselho de Arbitragem, mas pelos vistos não chegou. Estamos a ficar cansados. Eu, que estou no banco, já tenho sofrido as injustiças de algumas decisões, depois apareço às vezes em atitudes menos corretas, é verdade, mas é depois de ter sido expulso, muitas vezes sem razão. Desta vez levei um amarelo porque disse ‘isto foi um desastre’", referiu o administrador dos dragões, deixando uma garantia para a reta final do campeonato."A única coisa que pode mudar é cada vez sermos melhores do que os outros, é a única coisa que nos pode levar a ganhar, é que nós continuamos a acreditar e isso eles podem ter a certeza, nós continuamos a acreditar e vamos dar luta até final, isso é o que podemos prometer aos nossos sócios, simpatizantes, aqui dentro nós estamos todos, desde o presidente, treinador, que é fundamental, os jogadores, estamos todos empenhados em demonstrar que somos a melhor equipa e isso não temos dúvidas", vincou.