Luís Gonçalves: «Alguns árbitros tratam mal o FC Porto, mas não vamos continuar a permitir. Basta!»

Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, apontou o dedo a Fábio Melo, vídeo-árbitro do jogo FC Porto-Rio Ave, por, no seu entender, não ter dado ao árbitro António Nobre a melhor imagem onde se via Evanilson a ser alegadamente derrubado pelo defesa dos vila-condenses dentro da área."O grande problema desse lance, para além, de nos ter sido retirado um penálti que provavelmente seria golo, como nas maioria dos casos acontece, é termos percebido que não foram dadas ao árbitro todas as imagens que ele necessitava para tomar uma boa decisão, e é isso que nos precupa, porque o Fábio Melo, só ele sabe a razão por que não mostrou a imagem por trás, que onde efetivamente se vê que há um toque, a nós causa muito espanto. O que levou o Fábio Melo a não mostrar todas as imagens a António Nobre, é uma pergunta que fica no ar e ainda ninguém respondeu, e nós sentimos que efetivamente foi-nos subtraído um penálti e provavelmente com isso, não tenho qualquer dúvida, não nos tiraram, mas impediram-nos de conseguir três pontos, mais dois pontos do que aqueles que tivemos, e isso foi muito mau, criou uma pressão enorme na equipa, criou desconfiança, e nós queremos ter desconfiança das decisões das equipas de arbitragem, mas para isso é preciso que tenhamos confiança nas suas decisões e este caso foi demasiado complicado para que nós possamos ter confiança no VAR Fábio Melo, aliás, Fábio Melo é alguém que já tem uma história com o FC Porto, não podemos esquecer isso, começou por referir o responsável portista, em entrevista à FC Porto TV.O administrador da SAD portista manteve o tom das críticas sobre Fábio Melo e envolveu ainda Hugo Miguel, recordando um jogo frente ao Sp. Braga, há duas épocas, em que foi expulso no final do encontro. Para Luís Gonçalves chegou o momento de dizer "basta""Quando fomos campeões, em Braga, num campeonato em que ainda não tínhamos perdido, tivemos uma derrota em que o árbitro foi Hugo Miguel e o VAR foi Fábio Melo, nos primeiros 30 minutos não chamou o árbitro para ver dois penáltis claros, que toda a gente considerou. Esse jogo está na nossa mente, na minha em especial, porque fui expulso no final. Não esqueço que, no final, Hugo Miguel virou-se para mim e disse: ‘Agora mete providência cautelar’. Isso são coisas que nos atormentam e que nos preocupam, que dizem que efetivamente os árbitros tratam mal, ou alguns deles tratam mal o FC Porto e isso nós não vamos continuar a permitir. Chega, para ser mais claro, basta, para que isto não se repita", vincou o dirigente portista.