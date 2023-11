Luís Montenegro e a confusão na Assembleia Geral do FC Porto: «Ninguém gostou de ver»

Luís Montenegro, presidente do PSD e conhecido adepto do FC Porto, foi esta quarta-feira questionado sobre as incidências da Assembleia Geral Extraordinária dos dragões, suspensa na noite de segunda-feira e adiada para a próxima segunda."Fiz parte, nas ultimas eleições, de um órgão, o Conselho Superior, mas nunca tive nenhuma intervenção e não é agora que vou ter", começou por dizer Luís Montenegro, à margem de um evento da sua agenda partidária, em Albufeira."Não vou fazer comentários, mas é evidente que ninguém gostou de ver o que foi público", apontou o líder do PSD, que foi ainda questionado sobre se concordaria com as alterações aos estatutos propostas na AG. "Nem faço ideia quais são, com franqueza", atirou Luís Montenegro.