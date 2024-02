Madureira tinha dinheiro espalhado pela casa: PSP encontrou notas no sofá e atrás da TV

A CMTV avança esta sexta-feira que Fernando Madureira tinha dinheiro vivo espalhado pela casa. Segundo o canal do Correio da Manhã, a PSP encontrou notas no sofá e atrás da televisão, além de um cofre, num total de 50 mil euros.As buscas foram levadas a cabo durante o dia de ontem e resultaram na detenção de 12 pessoas, incluindo o líder dos Super Dragões e a mulher, Sandra Madureira.O jornal 'Nascer do Sol' acrescenta que o Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP foi chamado para participar buscas. Vários elementos foram de Lisboa para o Porto, por haver suspeita da existência de armas pesadas e material explosivo em casa de alguns detidos.Recorde-se que as autoridades encontraram estupefacientes (cocaína e heroína) e uma arma de fogo.