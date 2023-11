E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornal inglês ‘Daily Mail’ avançou ontem que o Man. United está atento a Taremi. Os ingleses pretendem reforçar o ataque já em janeiro e o iraniano, em final de contrato, será um dos nomes na lista dos red devils, onde se incluem Ivan Toney, do Brentford, e Osimhen, do Nápoles. Os ingleses estiveram ontem no Dragão a assistir ao jogo.