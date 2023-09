Marcano: «Confiaram em mim mais do que eu próprio durante a primeira lesão e nesta»

Distinguido com o Dragão de Ouro Atleta do Ano, Iván Marcano agradeceu a Pinto da Costa mas também a todos os que nele "confiaram" depois da primeira lesão que sofreu. Atualmente a recuperar de uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que deverá afastá-lo durante toda a época, o experiente central deixou ainda uma mensagem de apoio aos colegas para o jogo de amanhã na Luz."Agradecer ao presidente pelo apoio que me deu. É uma honra para mim receber este prémio, sei o valor que nós, os portistas, lhe damos. Queria agradecer a todos, pois confiaram em mim mais do que eu próprio durante a primeira lesão e nesta. Queria agradecer a toda a equipa e desejar-lhes boa sorte para amanhã [n.d.r.: clássico com o Benfica]. Aos adeptos portistas pelo seu apoio incondicional, e em especial ao meu filho, que é o motivo principal pelo qual continua a jogar e a minha principal motivação para me recuperar", disse o defesa espanhol, numa mensagem gravada.