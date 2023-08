Marcano e a saída de Otávio: «Entenderam que era bom para o clube e para ele»

Iván Marcano destacou o trajeto de Otávio no FC Porto, frisando que todas as partes entenderam que a transferência do médio para o Al Nassr era a melhor opção."Otávio é um jogador muito querido para nós. Foi muito importante nos anos que cá esteve. Teve uma oportunidade para sair, entenderam que era bom para o clube e para ele, só posso dar-lhe os parabéns porque fez um grande percurso no FC Porto e espero que tenha sucesso no futuro", disse o capitão portista à Sport TV após a vitória sobre o Farense (2-1), com golo aos 90'+10 apontado precisamente pelo central."Foi um jogo muito difícil, mas acho que bem conseguido. Podíamos ter feito o segundo golo mais cedo, tivemos muitas oportunidades de golo, muitos remates à baliza, mas não conseguimos. Confiámos, fomos persistentes e marcámos a acabar. Entrámos muito forte, com boa circulação e movimentação dos jogadores. Estávamos a explorar bem o espaço entrelinhas, mas não conseguíamos marcar. Nos últimos minutos da 2.ª parte, baixámos um pouco e sofremos o golo. Depois foi mais difícil, porque se fecharam muito, jogaram com o bloco baixo e foi mais difícil entrar, mas conseguimos", analisou Marcano.Defesa com mais golos na história do FC Porto, Marcano desvalorizou e salientou, sim, o "orgulho" que sente por estar no FC Porto: "Não ligo muito às coisas individuais, mas tenho muito orgulho por representar este clube e por aqui continuar. Vamos tentar alcançar os objetivos juntos."