Marcano operado com sucesso em Madrid

Iván Marcano, informou o FC Porto esta terça-feira, já foi operado, e com sucesso, ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, na sequência da rotura que sofreu no jogo com o Estrela da Amadora.A intervenção cirúrgica, realizada em Madrid, esteve a cargo da equipa liderada pelo Dr. Manolo Leyes e decorreu sem intercorrências.Ainda de acordo com as informações partilhadas pelos dragões, Marcano regressa amanhã ao Porto para iniciar o processo de recuperação. Recorde-se, porém, que a época do defesa já está dada como perdida.