Marselha cobiça Taremi

O interesse do Marselha em Mehdi Taremi começou a ser noticiado no último sábado em algumas contas de Twitter e, ontem, ganhou força através do portal 'Goal', que assegurou que o emblema do sul de França tem o iraniano do FC Porto na lista de potenciais reforços para o ataque.

Ao que tudo indica, a chegada do treinador Marcelino a Marselha vai motivar uma mudança no esquema tático - do 3x4x2x1 com Igor Tudor para um 4x4x2 - e, além de um meio-campo reforçado, o técnico espanhol vai precisar de mais pontas-de-lança, pois conta apenas com Vitinha e Alexis Sánchez no plantel.

Resta agora perceber se os marselheses estão na disposição de satisfazer os desejos da SAD portista, que não está disposta a abdicar do seu melhor marcador a preço de saldo. Isto apesar de Taremi estar a entrar no último ano de contrato. Conforme Record já adiantou, os dragões só admitem vender o iraniano por valores irrecusáveis – como seriam os 35 milhões de euros do Al Hilal. Caso não saia este defeso, a renovação é o objetivo da SAD.