Mateu Lahoz no balneário de Anthony Taylor quase interrompeu 'flash' de Sérgio Conceição

Ainda na flash-interview, após o FC Porto-Barcelona da 2.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição atirou-se implicitamente à arbitragem, dizendo:Ora, segundoapurou, a ironia esteve relacionada com o facto de Mateu Lahoz, antigo árbitro espanhol que esteve no Dragão como comentador para uma rádio do seu país, ter entrado no balneário de Anthony Taylor durante esse momento, protagonizando alguns abraços e gargalhadas junto do juiz inglês.Esse reencontro quase motivou a interrupção da flash-interview do treinador do FC Porto, devido ao barulho que gerou. Sérgio Conceição terminou de falar, mas sem antes fazer o referido reparo.