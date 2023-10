Mateu Lahoz sobre o FC Porto-Barcelona: 'ação cinzenta' no lance com Taremi e 'dúvidas' sobre mão de Eustáquio

Depois do episódio das gargalhadas no balneário do árbitro Anthony Taylor, no final do jogo entre FC Porto e Barcelona, que irritou Sérgio Conceição durante a 'flash interview' televisiva, havia expectativa para saber a opinião do antigo árbitro Mateu Lahoz, que nesse momento estava junto de Taylor, sobre os lances polémicos do jogo entre dragões e culés.Pois bem, no lance em que Koundé agarrou Taremi dentro da área do Barcelona, aos 20 minutos, Lahoz aceita a decisão do juiz inglês, mas se tivesse apontado para a marca dos 11 metros também daria o seu aval. "Koundé arrisca. Se Taylor apitasse penálti, não haveria nada a dizer. É uma ação cinzenta", referiu o espanhol, no canal de televisão 'Movistar +'.Aos 78 minutos, aconteceu o lance em que João Cancelo terá jogado a bola com a mão e que foi punido com penálti por Anthony Taylor. Depois de recorrer ao vídeo-árbitro, o inglês voltou atrás na sua decisão e assinalou uma falta anterior de Stephen Eustáquio, por alegado domínio de bola com o braço. No entender de Mateu Lahoz, o jogador dos dragões não terá cometido falta. Pelo contrário, considera que houve falta de Cancelo, ficando a dúvida se dentro ou fora da área."Continuo com dúvidas sobre a mão de Cancelo e não sei se há mão anteriormente de Eustáquio. Nas imagens que vejo... parece legal. Seria mão de Cancelo e penálti/falta", constatou Lahoz.