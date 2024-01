FC Porto na corrida por jovem sérvio que é pretendido por Bayern Munique e Nápoles

Matija Popovic, médio-ofensivo, de 18 anos, foi colocado no radar do FC Porto. Quem o revelou foi Gianluca Di Marzio, especialista em mercado.De acordo com a referida publicação, o sérvio é também pretendido por Bayern Munique e Nápoles, sendo que neste caso poderia chegar envolvido num acordo com a Frosinone.Sendo neste momento um jogador livre, depois de ter representado o Partizan, Popovic estava a treinar no Milan, com quem se preparava para assinar contrato, mas um contratempo nas negociações fez estagnar o dossiê, levando a que o seu nome tivesse sido agora proposto ao Inter Milão.O jovem sérvio tem uma estampa física considerável (1,93 m) e é apontado como um jogador versátil no sector ofensivo, podendo desempenhar várias funções, desde extremo a segundo avançado. Popovic é internacional sub-17 pelo seu país.