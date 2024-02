Medidas de coação da Operação Pretoriano à hora do apito inicial do.... Santa Clara-FC Porto

As medidas de coação da Operação Pretoriano vão ser oficialmente transmitidas aos suspeitos às 16 horas desta quarta-feira, ou seja, por altura do... apito inicial do Santa Clara-FC Porto, para os quartos de final da Taça de Portugal.Por essa altura, os 12 suspeitos, mesmo os que já foram libertados anteriormente, como Tiago Aguiar, António Moreira de Sá e Carlos 'Jamaica' irão apresentar-se perante o juiz de instrução Pedro Miguel Vieira de forma a serem devidamente notificados.O mesmo acontecerá com os detidos que ainda esta terça-feira deixarão de estar sob custódia judicial, nomeadamente Sandra Madureira, Vítor 'Aleixo', Fernando Saul, Vítor Bruno Oliveira, José Pereira e, tudo indica, Hugo Loureiro. Já Fernando Madureira, Hugo 'Polaco' e Vítor Catão continuam detidos, pois o Ministério Público pede para este trio medidas de coação privativas da liberdade, nomeadamente prisão preventiva para os dois primeiros e prisão domiciliária para o último.