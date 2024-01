Médio tem mercado: Estugarda encanta Grujic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estugarda continua apostado em reforçar o meio-campo e o nome de Marko Grujic segue firme no radar. Segundo informou ontem a Sky Sport alemã, o médio sérvio do FC Porto está encantado com a hipótese de rumar à Bundesliga e, concretamente, ao Estugarda.

Ainda de acordo com a mesma fonte, Grujic continua apostado em estar presente no Campeonato da Europa e sabe que, para isso, tem de jogar. No FC Porto, de momento, soma apenas 13 jogos e um total de 586 em campo. Além disso, perante o facto de o Euro se disputar na Alemanha, a hipótese de rumar ao Estugarda torna-se ainda mais apetecível.

Recorde-se que, numa fase inicial, foi noticiado que o Estugarda pretendia contratar Grujic por empréstimo , mas o FC Porto só abrirá mão dele no imediato a título definitivo.