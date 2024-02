Mensagens de Fernando Madureira reveladas pela CMTV: «Mesmo quando ganhar, Villas-Boas vai estar tramado. Em abril ou em 2028»

A CMTV divulgou mensagens de WhatsApp trocadas entre alguns arguidos da Operação Pretoriano, nomeadamente Fernando e Sandra Madureira, relacionadas com a Assembleia Geral do FC Porto de novembro de 2023. As mesmas fazem parte da indiciação do Ministério Público sobre o caso a envolver membros da claque Super Dragões.





Antes da realização da Assembleia Geral, algumas trocas de mensagens davam conta das intenções. "Temos de ir em peso", avisou Macaco, secundado pela mulher após André Villas-Boas anunciar que iria marcar presença na reunião de associados: "Quem ajudar a humilhar o presidente tem de contar com as consequências. E vale para quem também ficar calado, quem cala consente. Daqui a 10 anos será igual ao Sporting. Vamos ter um nabo de um presidente à imagem do Varandas, que segue o poder central."Após a Assembleia Geral, as notícias sobre a violência daquela noite motivou comentários. "Borraram-se todos", escreveu Fernando Madureira, com Sandra a fazer aviso sobre o reatamento da Assembleia Geral, que não chegou a realizar-se: "Dia 20 temos de ir com mais cabeça, mas se tiver de ser igual...". Na mesma conversa, Macaco sentenciou: "Ou ganhamos nós ou não ganha ninguém."Na sequência do evento foi criada na internet uma petição que visava a expulsão de Macaco como sócio do FC Porto. A esse propósito, este comentou em conversa no WhatsApp: "Era o sonho, Pinto da Costa fora e Macaco preso. E o Sérgio a treinar na Arábia. Era feriado em Portugal."Preocupados com a existência de "toupeiras" nos grupos, os elementos continuaram a conversar. "Temos de defender o clube. O FC Porto é de todos, mas os que estavam a preparar no FC Porto era muito mau", escreveu Macaco, referindo-se depois aos apoiantes de Villas-Boas: "Eles podem ganhar, mas têm de passar por cima de mim, de todos nós. Mesmo quando ganhar vai estar tramado, seja em abril ou em 2028."A CMTV revelou igualmente algumas mensagens de Vítor Catão, nomeadamente com críticas à postura de Sandra Madureira na Assembleia Geral, que apelidou de "badalhoca", ao passo que aquela se catalogou como "guarda fiscal" da reunião de sócios, pela vigilância face às tentativas de vários associados gravarem vídeos.Sobre André Villas-Boas, foram detetadas algumas mensagens na sequência das agressões ao zelador da casa do candidato dos azuis e brancos. "Tudo o que vai acontecer à volta dele é culpa nossa. Se estiver preso dos intestinos, a culpa é nossa. Se tropeçar, a culpa é nossa, se tossir a culpa é nossa. Isolem a Foz, ponham barreiras."