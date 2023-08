Miguel Rocha assina contrato profissional com o FC Porto e tem Pepe como referência

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que o jovem Miguel Rocha, de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube. O defesa-central falou das suas referências na posição e apontou ao suspeito do costume."A minha principal referência é o Pepe, o nosso capitão. É um orgulho vê-lo jogar pelo FC Porto e ver tudo o que ele faz por este clube", afirmou à comunicação portista, já depois de comentar a assinatura do contrato profissional."É sempre um orgulho poder vestir a camisola do FC Porto. Assinar este contrato é muito importante para mim, por todo o trabalho que tenho desenvolvido, e estou muito feliz", admitiu Miguel Rocha, traçando, por fim, os objetivos imediatos que tem."Cheguei como um menino, continuo a crescer com a ajuda de toda a organização do FC Porto e tenho boas expetativas para o futuro tanto a nível pessoal como profissional. Os objetivos passam sempre por ser campeão, poder ajudar a equipa ao máximo e com a ajuda de todos será mais fácil", rematou.