Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Al Nassr acena com 17 milhões por época para convencer Otávio Situação deixa Conceição em alerta face ao aumento do assédio. Há mais clubes interessados no médio-ala





• Foto: José Gageiro / Movephoto