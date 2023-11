Ministério Público abre inquérito aos confrontos na AG do FC Porto

O Ministério Público instaurou um inquérito aos confrontos registados durante a Assembleia Geral do FC Porto, na noite da última segunda-feira, em pleno Dragão Arena. A informação foi avançanda, em comunicado, no site da Procuradoria Geral da República."Tendo em conta os acontecimentos sucedidos na assembleia-geral do Futebol Clube do Porto, que teve início no dia 13.11.2023, amplamente divulgados na comunicação social e susceptíveis de integrar infracções criminais de natureza pública, foi determinada a instauração de inquérito, que corre termos no Diap da Procuradoria da República do Porto", pode ler-se na nota informativa.