Porto Canal avança que Ministério Público declara "urgente" o mega processo de corrupção no Benfica

O Ministério Público declarou o processo de corrupção no Benfica como "urgente", noticiou esta segunda-feira o Porto Canal, citando um despacho do processo.No documento datado de 21 de dezembro de 2022, a queteve acesso e que terá dado origem ao mega processo de corrupção a envolver o Benfica, pode ler-se o seguinte. "Atenta a factualidade que no decurso da investigação se apurou, e considerando a data dos factos e o risco de prescrição do procedimento criminal, determina-se, atenta a urgência, que no presente processo não sejam aplicadas as limitações referidas no art. 103.º, n.º 1 do Código de Processo Penal, ao abrigo do disposto no n.º 2, al. c) desse normativo, devendo consequentemente as diligências prosseguirem durante as férias judiciais que se avizinham", lê-se, prosseguindo: "Com efeito, atendendo ao risco de prescrição, atribui-se caráter urgente aos presentes autos, nos termos do artigo 103, n.º2 c) do Código do Processo Penal".Este despacho estará relacionado com o processo no qual a SAD do Benfica confirmou ser arguida , assim como os seus administradores no mandato 2016 a 2020, no início deste ano.