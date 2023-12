Morreu Paquito, antigo campeão pelo FC Porto

O FC Porto divulgou esta terça-feira que Francisco José da Costa Saura, mais conhecido por Paquito, morreu, aos 63 anos.O antigo futebolista foi campeão nacional pelos dragões em 1985/86. Além do FC Porto, Paquito vestiu as cores do Rio Ave, Vitória de Guimarães, Marítimo, Varzim, Beira-Mar, Torreeense e Vizela antes de pendurar as chuteiras e de se aventurar nos bancos.Natural de Vila do Conde, o antigo jogador viria a fazer carreira como treinador nos escalões de formação do Rio Ave.À família enlutadaapresenta sentidas condolências.