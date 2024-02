'Movimento Zero' fez apelo a concentração de polícias: «A inação no Dragão foi um golpe na nossa luta»

O 'Movimento Zero' fez um apelo aos agentes que se revêem nas iniciativas de protesto policial que têm sido levadas a cabo nas últimas semanas, e que estiveram até na base do adiamento do Famalicão-Sporting, para que se concentrassem na porta 18 do Estádio do Dragão durante o FC Porto-Rio Ave deste sábado. Pelo testemunhado, o apelo não teve eco de maior por parte dos agentes em protesto."ATENÇÃO!A inação no Estádio do Dragão foi um golpe na nossa luta.Cada momento de hesitação é uma traição à nossa causa.Braga mostrou o caminho – coragem e união – mas no Dragão, falhamos.Não é apenas sobre um serviço ou um dia; é sobre o futuro da nossa profissão, o respeito que exigimos e merecemos.Não há meio-termo. Ou estamos juntos nesta luta, ou permitimos que a indiferença destrua o que muitos lutaram para construir.A hora de agir é agora!A revolta não é só nas palavras, mas nas ações.Camaradas do COMETPOR e comandos limítrofes:Vamo-nos concentrar de imediato junto à porta 18 do Estádio do Dragão.É hora de fazer ver aos camaradas que lá estão que a nossa indignação não pode ser ignorada.AINDA VÃO A TEMPO DE HONRAR O ESFORÇO DOS RESTANTES.Mostraremos que a nossa união não pode ser quebrada por ações de hesitação ou medo."