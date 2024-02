MP diz que Madureira agiu movido pelo negócio dos bilhetes do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ministério Público afirma que Fernando Madureira agiu movido pelo negócio dos bilhetes do FC Porto, que geravam milhares de euros para os 'Super Dragões', sabe oNegócio este que só estaria assegurado com a reeleição de Pinto da Costa. Até porque segundo o MP André Villas-Boas já garantiu que vai investigar a relação da claque com o clube.