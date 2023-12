«Mundo ao contrário, os defesas marcam, os atacantes falham»: a reação à vitória do FC Porto frente ao Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto terminou 2023 com uma vitória por 1-0 frente ao Chaves, no Dragão. Record ouviu conhecidos adeptos portistas sobre a partida.





"A vitória é indiscutível. Penso que se o FC Porto tivesse marcado mais cedo, até podia ter dado em goleada. Não marcou e o resultado ficou atrapalhado. Há também um penálti por marcar. No fim, contam os três pontos, numa vitória indiscutível.”

Manuel Serrão (empresário): "Em jogos com o último, estamos a melhorar. Fomos da derrota à vitória. Confirma-se que o Sérgio conhece as dificuldades, porque disse que ficava feliz com 1-0. Eu fico feliz pelo resultado, não pela exibição. Mas isso só se pode perguntar ao Schmidt.”

Nuno Encarnação (gestor): "O resultado foi melhor do que a exibição e do que a prestação dos árbitros. É um Mundo ao contrário, os defesas marcam, os atacantes falham. Em breve ficaremos sem alguns dos avançados e a seca atacante pode agudizar. O que será do FC Porto em 2024?"