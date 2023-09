Namaso apto mas ficou de fora dos convocados

Danny Namaso foi dado como apto pelo departamento médico e Sérgio Conceição confirmou a recuperação do avançado inglês, mas mesmo assim não seguiu viagem com a equipa para Lisboa.Depois de ter sido titular na Supertaça, frente ao Benfica, Namaso só fez 32 minutos no campeonato, não jogando desde a deslocação ao Rio Ave, ainda em agosto. Veron, Evanilson, Zaidu, Pepe e Marcano estão a contas com problemas físicos e não entram nas opções para este clássico.