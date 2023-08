Notícia Record: Negociações entre FC Porto e Milan encerradas. Taremi continua nos dragões

As negociações entre FC Porto e Milan para a transferência de Taremi caíram por terra, apurou. O jogador decidiu rejeitar a proposta dos italianos, isto depois de já haver um princípio de acordo entre os clubes. Assim sendo, o camisola 9 vai continuar no FC Porto até ao final da época, altura em que termina contrato.Pinto da Costa aceitou o acordo mas sempre pendente da vontade do jogador e de Sérgio Conceição, que não queria abdicar do ponta de lança. Taremi até tinha alinhavado com o FC Porto prescindir dos 15 por cento do passe que estão na sua posse se houvesse fumo branco em algum negócio, mas ficou desagradado por não ter sido informado da operação, situação pela qual responsabiliza agentes que já lhe foram próximos e o ofereceram a vários clubes, e de numa fase já adiantada lhe ter sido proposto um salário idêntico ao que ganha no FC Porto (1,5 milhões de euros por ano) quando o dianteiro tem noção que os mais recentes reforços dos rossoneri ficaram com vencimentos a rondar os 5 milhões de euros por ano.Perante esse cenário, Taremi rejeitou a proposta, comunicando que sendo assim optava, tal como havia garantido no início da época e quando o Tottenham manifestou interesse, por completar esta temporada no FC Porto e reavaliar a situação no próximo verão, altura em que termina contrato. Entretanto o Milan, que foi contactado por Jorge Mendes, agente que possui mandato para negociar o jogador, no sentido de clarificar em que pé estavam as conversações, acabou por não subir a proposta salarial e voltar-se para outras alternativas.Ao contrário do que sucedeu com Otávio, fica assim concretizado um desejo firme de Sérgio Conceição, que tinha incluído Taremi entre as peças-chave que considera essenciais no FC Porto e que não queria que deixassem o plantel. Sendo assim o iraniano está nos planos para o onze na receção ao Arouca sem sobressaltos de última hora.