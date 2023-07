Nico González avisado por Xavi de que não terá espaço no Barcelona

Nico González foi avisado pelo técnico do Barcelona de que não terá espaço na equipa na nova época, pelo que Xavi Hernández o aconselhou a encontrar um clube onde possa jogar com regularidade. A notícia foi avançada durante a tarde desta terça-feira pelo jornal catalão 'Mundo Deportivo', que deu conta de uma conversa entre o treinador da formação blaugrana e o médio, de 21 anos, desejado pelo FC Porto.Face à quantidade de opções de que dispõe para o meio-campo, Xavi Hernández informou Nico González de que, caso ficasse no plantel, teria poucas oportunidades para mostrar o seu futebol, fazendo-lhe ver a importância de procurar outro clube para dar seguimento à sua evolução.Mesmo assim, e olhando a que até ao momento não tem nada concretizado com nenhum clube, o jovem médio continua entre os convocados do Barcelona para a digressão aos Estados Unidos, que começa amanhã.A imprensa catalã continua a insistir no FC Porto como clube melhor colocado para receber Nico González, embora dê destaque ao facto de os dois clubes não se entenderem relativamente a uma eventual opção de compra que consta do acordo de cedência. Recorde-se que o espanhol tem contrato até 2026 e o Barcelona não quer abrir mão dos direitos que possui sobre o jogador.Também foi notícia hoje o recuo do Valencia na intenção de renovar a cedência de Nico González por mais uma época, devido às restrições com que se depara nesta fase. Sendo assim, os concorrentes que poderão causar mais incómodo aos dragões são o Betis e o Wolverhampton.