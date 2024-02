Nico González e a eliminatória contra o Arsenal: «Estou convencido que vamos passar»

Protagonista da edição de fevereiro da revista 'Dragões', que chegou esta terça-feira às bancas, Nico González também projetou, com confiança, os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, fase em que o FC Porto defrontará o Arsenal."Estou convencido que vamos passar. Quem não é do FC Porto não acredita nisso, mas estou convencido que vamos ganhar ao Arsenal em casa e de que vamos a Londres discutir a eliminatória. O que posso garantir é que vamos lutar em cada minuto dos dois jogos da eliminatória e dar tudo", afirmou o médio dos dragões.Sobre o plano interno e, mais concretamente, a Liga Betclic, Nico falou com a mesma confiança quando lhe foi pedida uma mensagem para os adeptos portistas. "Estamos a alguma distância do primeiro lugar, mas estou convencido de que vamos dar a volta a isto. Tenho muito claro para mim que a equipa está muito comprometida e que estamos a fazer as coisas bem. Temos de nos manter nesta linha e os resultados vão continuar a aparecer", reforçou."Creio que estamos no melhor momento da temporada e temos que continuar neste caminho. São os nossos dois principais objetivos [Liga e Taça de Portugal] e é o que mais queremos", disse ainda Nico González, prosseguindo no tema: "Evidentemente que a Liga é sempre o grande objectivo, pois premeia a regularidade durante todo o ano. Para todo o clube, jogadores e adeptos, é o troféu que mais entusiasma."Na hora de comparar o FC Porto com os rivais, o reforço contratado, no verão, ao Barcelona foi taxativo: "Antes de mais, estou convencido de que somos a melhor equipa. Acredito que o vamos demonstrar no final da época, mas a luta está aí e creio que estão os três num nível alto. Espero que no final ganhemos nós.""Creio que nos faltou alguma regularidade na 1ª volta e creio que houve jogos que devíamos ter ganho e não ganhámos, sobretudo em nossa casa. Nesses jogos não conseguimos os três pontos e no nosso estádio é obrigatório ganhar sempre", sublinhou Nico González para rematar de seguida."O empate que tivemos no dérbi com o Boavista foi um momento-chave para nós. Foi uma situação que nos fez crescer muito a todos, sobretudo em termos de compromisso e intensidade. Isso está a ajudar-nos a sentirmo-nos superiores aos nossos adversários", revelou.