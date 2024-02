Nico González e a primeira conversa com Conceição: «Disse que ia exigir o máximo de mim»

Nico González é o protagonista da edição de fevereiro da revista Dragões, que conheceu a luz do dia esta terça-feira. O médio espanhol falou da sua chegada ao FC Porto e do primeiro contacto com Sérgio Conceição."A verdade é que o conheci no dia em que assinei pelo FC Porto, depois do jogo de pré-temporada frente ao Rayo. Transmitiu-me muita confiança e deixou-me muito claro que há que trabalhar muito e que ia exigir o máximo de mim, que é o que está a fazer", afirmou Nico, revelando, depois, que já tinha conhecido um treinador semelhante a Sérgio Conceição."Ao início, é sempre duro adaptares-te a um lugar novo. É complicado, mas vinha com muita vontade e creio que me adaptei rapidamente à exigência dele. Além disso, em Valência tive um treinador com perfil parecido, muito exigente, como era o Gattuso. Como é óbvio, não foi desde o primeiro dia, pois este é um processo que demora o seu tempo, mas creio que já estou adaptado a 100 por cento e sinto-me muito bem", afirmou.Sobre a opção pelo FC Porto, acrescentou: "Não duvidei de que queria vir para aqui desde o primeiro segundo. Tinha outras opções mas desde o princípio que tive claro que era no FC Porto que queria jogar e tentei vir o mais cedo possível."E concluiu assim sobre a sua escolha: "Estou muito feliz aqui. Sinto-me confortável e sinto que estou num sítio acolhedor, sinto que esta é a minha casa. O FC Porto é um clube muito grande em que a exigência também é muito grande, mas é assim que tem de ser. Clubes grandes como o FC Porto e o Barcelona têm que exigir o máximo todos os dias e é isso que tento dar, o meu máximo."