Nico González volta com as pernas frescas

A presença de Diogo Costa e Nico González foi a principal novidade no treino de ontem do FC Porto, o antepenúltimo antes do jogo com o E. Amadora.

O guarda-redes e o médio estiveram ao serviço da seleção portuguesa e dos sub-21 espanhóis, respetivamente, sendo que voltaram com uma diferença de 120 minutos nas pernas. Diogo Costa foi totalista por Portugal, ao passo que Nico González não saiu do banco em nenhum dos dois jogos realizados pela Espanha. Está, por isso, de pernas frescas para a visita à Reboleira.

De resto, dizer que Veron fez apenas tratamento, depois do FC Porto, por lapso, ter informado na véspera que tinha evoluído para treino integrado condicionado.