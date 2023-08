Notícia Record: João Moutinho é reforço iminente do FC Porto

João Moutinho está na iminência de ser reforço do FC Porto, segundo apurou. Tudo indica que o acordo do médio internacional português, de 36 anos, com os dragões será de uma temporada, conforme foi alinhavado com Pinto da Costa.O jogador saiu do FC Porto há dez anos, tendo entretanto cumprido cinco temporadas no Monaco e outras tantas no Wolverhampton.O internacional português nunca foi prioridade para Sérgio Conceição, mas a sua chegada foi vista como útil, apesar de os vice-campeões nacionais terem reforçado o sector intermediário com Alan Varela e Nico González.