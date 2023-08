Notícia Record: Nottingham Forest faz pressão para levar Zaidu

O Nottingham Forest está apostado em contratar Zaidu e aguarda pelo fumo branco a uma proposta oficial que pode atingir os 15 milhões de euros. O emblema da Premier League apontou ao lateral-esquerdo desde julho, sendo um processo longo que está a ser conduzido pelo superagente Jorge Mendes.O facto de Sérgio Conceição considerar o nigeriano uma peça fundamental do plantel foi adiando a decisão final da SAD que, apesar da venda proveitosa de Otávio, ainda deverá ter de viabilizar mais uma transferência até ao fecho do mercado no sentido de cumprir com os parâmetros financeiros exigidos pela UEFA.O Nottingham Forest chegou a ponderar alternativas, como o português Nuno Tavares, mas o técnico Steve Cooper acredita que a rapidez e as características ofensivas de Zaidu, de 26 anos, encaixam na perfeição no sistema de três centrais que utiliza como base na Premier League. Atualmente está a ser colocado à esquerda Ola Aina, um nigeriano que é lateral-direito de origem, mas apenas como medida de transição até à ansiada chegada de Zaidu.Depois de ter sido titular frente ao Benfica, na Supertaça, e contra o Farense, aqui sendo o elemento da equipa mais em foco na 1.ª parte, e em ambas as situações estando em causa castigos a Wendell, a deslocação a Vila do Conde, na próxima segunda-feira, será decisiva para ficar claro o entendimento hierárquico de Sérgio Conceição quando ao flanco esquerdo da defesa azul e branca.O clube inglês, detido pelo magnata grego Evangelos Marinakis, pretende insistir até ao limite no sentido de convencer o FC Porto a fechar negócio pelo que os próximos dias poderão ser decisivos.