Notícia Record: Otávio é reforço do FC Porto

Otávio vai mesmo ser reforço do FC Porto, apurou Record. O entendimento entre as SAD dos dragões e do Famalicão foi validado pela Quantum Pacific Group.Assim, tudo indica que o negócio tenha sido fechado por 12 milhões de euros que garantem aos dragões 80 por cento dos direitos económicos do defesa-central, mas em relação ao acordo inicial há alterações de alguns pormenores.De qualquer forma, os moldes finais do negócio serão conhecidos ao longo desta última noite da janela de transferências de inverno.