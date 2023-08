Otávio ainda esteve na manhã deste sábado no Olival, mas já não treinou e também não foi convocado para o jogo de amanhã, frente ao Farense, da 2.ª jornada da Liga Betclic. O internacional português está a caminho do Al Nassr, conforme o nosso jornal adiantou em primeira mão.De acordo com as informações recolhidas por, o médio ficou em lágrimas na despedida do grupo de trabalho do FC Porto e foi com igual estado de espírito que deixou o quartel-general dos dragões.[Em atualização]