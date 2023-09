Nova Academia FC Porto começa a ser construída na Maia em 2024: mais detalhes e imagens

A nova Academia FC Porto vai nascer na Maia, com o arranque da construção previsto para o primeiro trimestre de 2024. Pinto da Costa, durante o seu discurso na Gala Dragões de Ouro, já tinha revelado que a obra iria nascer no próximo ano resultante de uma parceria com a Câmara Municipal da Maia e já com financiamento garantido. Agora, o 'Porto Canal' avançou com imagens do projeto (pode ver algumas em cima) e mais alguns detalhes.De acordo com aquela estação de televisão, será construído um estádio com lotação a rondar os 2.500 lugares cobertos e que poderá acolher partidas da 2.ª Liga, além dos principais encontros das equipas de formação do FC Porto. O complexo terá ainda nove campos relvados com dimensões oficiais (quatro deles com bancadas para 400 espectadores), além de um campo relvado de futebol de 7.Quanto ao edifício principal, será constituído fundamentalmente pela Casa do Dragão, um espaço residencial para atletas acolhidos pelo FC Porto (com 70 quartos duplos), e por uma zona técnica desportiva, que engloba, além de balneários para jogadores e treinadores, serviços administrativos, um auditório, salas de reuniões e espaços para as varias áreas desportivas.Manuel Salgado, autor do projeto, disse ao Porto Canal que "o desenvolvimento do projeto segue um programa que responde às melhores práticas na formação de jovens atletas". "O tema da sustentabilidade ambiental, da eficiência energética e da contenção dos custos de construção e exploração futura foram uma preocupação constante."