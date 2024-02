Nuno Lobo antecipa derrota de Villas-Boas em abril e aconselha-o a ler... a Bíblia

Nuno Lobo volta esta quinta-feira, numa nota enviada às redações, a queixar-se da dita parcialidade com que a sua candidatura à presidência do FC Porto estará a ser tratada por parte da comunicação social. Num texto com nova referência também ao presidente do CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, o candidato faz várias considerações sobre o também candidato André Villas-Boas.Assinalando que tanto o próprio como Pinto da Costa são presenças assíduas nos jogos das modalidades do FC Porto, Nuno Lobo traça a comparação com André Villas-Boas. "Ficamos satisfeitos por ver AVB, agora, após 15 anos do nascimento da Caixa Direta, a ver um jogo. Pode ser que ganhe gosto depois da derrota em abril e que apareça mais vezes", refere, aconselhando, de seguida, o antigo treinador a ler a... Bíblia: "Vamos acolhê-lo bem e como um portista pacificador e de união. Um conselho simples e pacificador é que neste interregno deve ler a Bíblia, já que nos ensina bons hábitos e comportamentos porque às vezes, "é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de problemas"."No firme interesse desta candidatura de se sujeitar a eleições livres, justas e democráticas no FC Porto, informamos o Sr. Presidente do CNID, com desconforto, sobre a parcialidade com que os candidatos têm sido tratados pela comunicação social, em Portugal. Demos nota que existem Orgãos de Comunicação Social que afinam a sua informação para um candidato, sempre que faz saber que aparece, ou não, para manter a ligação ou sabe-se lá qual o interesse. Pouco importa.Afirmamos e confirmamos, que quer o candidato Nuno Lobo, quer o candidato Pinto da Costa são os que têm estado a acompanhar, em permanência, todas as modalidades.O nosso Programa eclético para todas as modalidades está em nunolobo@pt.Ficamos satisfeitos por ver AVB, agora, após 15 anos do nascimento da Caixa Direta, a ver um jogo. Pode ser que ganhe gosto depois da derrota em Abril e que apareça mais vezes.Vamos acolhê-lo bem e como um portista pacificador e de união. Um conselho simples e pacificador é que neste interregno deve ler a Bíblia, já que nos ensina bons habitos e comportamentos porque às vezes, "é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de problemas".Por fim, parece-nos surreal a cobertura jornalística que alguns fazem questão de fazer, como se o FC Porto, nesta altura, só tivesse um candidato, ou mesmo dois.Não gostaríamos que isso acontecesse a nenhum dos candidatos e pugnamos pela imparcialidade.Os Jornalistas, em Portugal, se pugnam e bem, pelo direito a informar e/ou comunicar, têm de perceber que existe uma Constituição onde todos são tratados de forma igual.Isso não tem acontecido até ao momento.Grato ao Presidente do CNID"