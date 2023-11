Nuno Lobo arrasa André Villas-Boas: «Foi goleado...»

Nuno Lobo, único candidato já assumido às eleições do FC Porto, teceu duras críticas à postura de André Villas-Boas na Assembleia Geral dos dragões, realizada na noite de quarta-feira. Numa mensagem enviada à comunicação social, Lobo agradeceu ainda as palavras que Pinto da Costa lhe dirigiu."Grato pelas palavras do Presidente Pinto da Costa. Triste, porque a imprensa de Lisboa só pensa AVB e só respira AVB. Ainda bem porque é sinal que a sua empresa de marketing analisou mal o segmento de mercado onde estamos", começou por dizer, prosseguindo em tom crítico para com o ex-treinador dos dragões."AVB, ontem [quarta-feira], foi goleado: revelou-se pouco estratega; perdeu na votação; perdeu no discurso sem dignidade com argumentos desajustados; discurso focado nas eleições. Qualquer candidatura está ferida no futuro. Sabemos desde setembro que convidou personalidades do Porto para apresentar a candidatura em janeiro. A nossa candidatura foca-se em factos e em tempo algum trocamos a verdadeira riqueza das experiências no clube, entre portistas, por qualquer utópica cadeira de sonho. Caríssimo AVB, entendo que ontem, pela primeira vez, percebeu o clube, sem foguetes e fogachos e se no nosso clube existem portistas que troquem o B por V, existem poucos que troquem a liberdade pela servidão. Muito poucos, lamentamos a sua postura numa assembleia livre e cordial", finalizou Nuno Lobo.