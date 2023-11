Nuno Lobo com receio de que a AG do FC Porto não se realize: «Acho que vão ter de marcar outra data»

Nuno Lobo, candidato às eleições no FC Porto, falou à entrada para a Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto e disse recear que a mesma não se realize, por falta de condições do auditório para onde está marcada a AG desta noite - o espaço em questão tem lotação de 400 pessoas e há mais de mil sócios na fila."Espero que se ela se realize, mas não acredito, já estive noutras AG e temos uma sala em que caberão 120 ou 130 pessoas, mais ao molho. Não percebo como é que uma AG extraordinária é marcada para um auditório pequeno, podiam ter previsto isto, podia ter-se realizado no Dragão Arena. Temos aqui milhares de pessoas, sinal de vitalidade numa situação difícil que o FC Porto atravessa. Acho que vão ter de marcar outra data. Não sei… Temos meio ou um quilómetro de pessoas na fila. Os sócios querem saber do clube, estão preocupados e o FC Porto está bem vivo", começou por dizer aos jornalistas."Quanto aos estatutos, há pontos que não comento agora, é para discutir lá dentro, mas há alguns que não têm razão de ser. Serei candidato independentemente de fatores externos. Em junho cá me apresentarei. Já falei com o Dr. Lourenço Pinto, por telefone, o presidente da AG, a dizer que as eleições devem ser após o fim do ano desportivo", acrescentou.