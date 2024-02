Nuno Lobo crítico das propostas de André Villas-Boas

Nuno Lobo criticou algumas das apostas já anunciadas por André Villas-Boas, tanto ao nível dos nomes escolhidos como do teor das ideias. “Finalmente conhecemos o CFO (...) que não é mais do que uma figura nociva ao clube. Finalmente um presidente do Conselho Disciplinar - O Justiceiro - vamos ver o que pede ao candidato ainda em campanha... Saiu de costas com o clube”, disse, numa nota às redações, antecipando o anúncio por parte de AVB de um “Retalhista”. Sobre as propostas financeiras, catalogou-as como “uma mão cheia de nada”: “Não apresenta objetivos exequíveis para o cumprimento das propostas.”





No âmbito da sua campanha pela presidência do FC Porto, André Villas-Boas promove amanhã uma nova edição das “Conversas à Moda do Porto”, no caso com um trio de antigos jogadores que, entre outros momentos de glória pelo clube, esteve na conquista da Taça dos Campeões Europeus de 1987, em Viena. Eduardo Luís, André e Sousa são os participantes, depois da primeira edição da iniciativa ter contado com Jorge Costa, Nuno Valente e Maniche, vencedores da Liga dos Campeões em 2003/04. Com a sede de campanha aberta entre as 10 e as 13 horas, o início da conversa está marcado para as 11 horas.