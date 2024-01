Nuno Lobo deixa uma garantia para as eleições do FC Porto: «Estamos em condições de ir a votos»

Nuno Lobo, candidato à presidência do FC Porto, anunciou na tarde desta terça-feira, através de uma nota enviada à comunicação social, que está "em condições de ir a votos" nas eleições marcadas para o próximo mês de abril."A motivação é uma força poderosa que nos impulsiona a superar desafios e a alcançar os nossos objetivos. Sim, Somos Porto. Nunca deixaremos de estar com o FC Porto e é nos momentos de dificuldade, incerteza ou quando precisamos de um estímulo extra que as palavras podem fazer toda a diferença. UNIR é a nossa aposta. A mesma que nos recorda que somos capazes de enfrentar qualquer obstáculo e por isso, inspira-nos a Todos, Todas, a perseguir os nossos sonhos com determinação... Estamos em condições de ir a votos", escreveu o empresário nortenho.Em 2020, quando se candidatou pela primeira vez à liderança do FC Porto, Nuno Lobo ficou em terceiro lugar, com 4,90 por cento dos votos.Recorde-se que, neste momento, há três candidatos assumidos à presidência dos dragões. São eles Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo.