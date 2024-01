Nuno Lobo divulga em breve nomes da sua lista: «Não são pessoas mal resolvidas com o clube»

Nuno Lobo escreveu uma carta aberta aos portistas, "incluindo André Villas-Boas e Pinto da Costa", na qual prometeu para breve revelações sobre os nomes que vão integrar a sua lista à presidência do FC Porto."Brevemente, a candidatura Nuno Lobo comunicará quem será o ilustre associado convidado para presidente da Assembleia Geral e para presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar. Não serão pessoas mal resolvidas com o clube, muito menos com azedume a qualquer um dos que nos representam", anunciou o candidato.E prosseguiu: "A candidatura reservou o direito de comunicar, em tempo oportuno, quer o número de assinaturas recolhidas em espaço de puro portismo e não em qualquer supermercado prêt-a-porter. O nosso timing eleitoral está fixado quando forem marcadas as eleições, de forma a não perturbar as competições em que o FC Porto está envolvido."Antes, Nuno Lobo volta a pronunciar-se sobre o amor ao clube com apelo à união da nação azul e branca."Chegou o momento de mostrar à geração mais jovem de portistas que podemos construir um clube unido, coeso, onde cada um pode ser parte do todo, amar quem quiser e atingir o máximo do potencial. Um clube reconciliado com o passado, a pensar no futuro, que lidera em Portugal e na Europa, com um caminho definido para as novas tecnologias. Um clube unido em liberdade e paz. Está na hora de todos, todas, assumirmos a história.Temos um passado e nunca renegaremos a nossa história. É preciso unir, mais do que nunca", prosseguiu, terminando depois com a importância das eleições de abril."Este é o ano onde todos têm de participar. O ano mais importante para o futuro do nosso FC Porto. Somos Porto, sempre seremos Porto. Vamos estar com o clube, sempre...", prometeu.